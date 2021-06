Janševa vlada želi STA zabiti še zadnji žebelj v krsto

Sporna uredba o Slovenski tiskovni agenciji (STA), ki jo je pripravila Janševa vlada, je v nekaterih delih celo protiustavna

Janez Janša, Matej Tonin in Zdravko Počivalšek, predsednik in podpredsednika vlade so odgovorni za trenutno nezavidljivo stanje, v katerem se je znašla Slovenska tiskovna agencija (STA)

© Borut Krajnc

Ker je vlada ocenila, da je treba podrobneje razčleniti posamezne določbe zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA), predlaga izdajo uredbe, s katero se "podrobneje ureja in razčlenjuje zakonske določbe, ki se nanašajo na javno službo, ki jo opravlja STA, in njeno financiranje ob upoštevanju sklepa Evropske komisije", poroča Večer.

STA že 159 dni opravlja javno službo brez plačila zanjo s strani vlade Janeza Janše. S tem vlada krši zakon o STA, po katerem je dolžna skleniti pogodbo, krši tudi določbe sedmega zakonskega protikoronskega paketa, po katerih bi morala plačilo javne službe izvesti na podlagi poslovnega načrta STA za leto 2021. Agencija je storila vse, da bi dosegla plačilo javne službe, vendar urad vlade za komuniciranje (Ukom) vztrajno zavrača vse zahtevke. Zgolj dan pred tem, ko se je formalno zaključila donacijska kampanja Društva novinarjev Slovenije Za obSTAnek, v okviru katere so za pomoč STA v mesecu dni zbrali 270.000 evrov, pa je reševanje problematike naznanil obrambni minister in predsednik NSi Matej Tonin.

"Ravno danes smo se pogovarjali, da se pripravlja posebna uredba, v kateri bomo te razmere, nastale med STA in državo, tudi uredili," je konec maja dejal za Pop TV, konkretne vsebine uredbe pa ni predstavil. Dodal je, da je komunikacija o uredbi tekla zgolj med njim, Janšo in Zdravkom Počivalškom.

Vsebino dokumenta je uspelo pridobiti novinarjem Večera, iz nje je razvidno, da ima osem členov.

Dokler zakon ne bo spremenjen, je veljaven in zavezujoč

Za vodstvo STA je pravno mnenje glede vladne uredbe pripravila odvetniška pisarna Čeferin. "Osnovna ugotovitev, vezana na uredbo, je, da je z njo kršeno legalitetno načelo. Legalitetno načelo, ki je ustavno načelo, zahteva, da morajo podzakonski predpisi (kar uredba je) imeti vsebinsko podlago v zakonu. Po Ustavi (120. člen) so upravni organi pri svojem delu, torej tudi pri izdajanju predpisov, vezani na okvir, ki ga določata Ustava in zakon, in nimajo pravice izdajati predpisov brez vsebinske podlage v zakonu. Uredbi je mogoče očitati, da na več mestih krši zahtevo, ki izhaja iz legalitetnega načela, saj ureja pravna razmerja brez vsebinske podlage v zakonu, pa tudi v izrecnem nasprotju z njo," so zapisali v mnenju.

Dodatno so v odvetniški pisarni pojasnili, da je še posebej sporen četrti odstavek 2. člena uredbe, in sicer že z nomotehničnega vidika, še bolj pa je sporen iz vsebinskega vidika. "Nomotehnično je sporen zaradi tega, ker uredba v 1. členu določa, da naj bi urejal opravljanje javne službe, nato pa (v navedenem odstavku) poseže na področje tržnih storitev in STA naloži obveznost, ki se ne nanaša na vsebino javne službe. Če je deklatorni namen uredbe v urejanju javne službe, potem tržna dejavnost ne bi smela imeti mesta v tej uredbi," so zapisali.

Glede financiranja STA v odvetniški pisarni Čeferin pravijo, da v letu 2021 financiranja ni mogoče določiti oziroma urediti drugače, kot je določeno v citiranem zakonu (PKP7). In dokler zakon ne bo spremenjen, je veljaven in zavezuje, njegove vsebine pa ni mogoče spremeniti ne z uredbo ne s pogodbo, opozarjajo v pravnem mnenju in dodajajo, da je obenem sporen tudi dodaten nadzor, deloma pa je uredba protiustavna.

"In medtem ko nam predsednik Borut Pahor napoveduje podelitev državnega odlikovanja, Janševa vlada očitno želi zabiti še zadnji žebelj v krsto pred 30. obletnico STA."



Bojan Veselinovič,

direktor STA

Veselinovič: Če bo uredba sprejeta, bomo uporabili vsa pravna sredstva

Na "posebno uredbo" o STA se je odzval tudi direktor STA Bojan Veselinovič. Slednji je v izjavi za javnost zapisal, da je tako spisana uredba vlade, ki so jo pridobili mediji, novi manever, da bi zaobšla dva zakona, ki ju krši že vse od začetka tega leta.

"PKP 7 je jasen in vladi nalaga financiranje STA, četudi ni podpisana pogodba. Zdaj so se domislili uredbe, ki ni v skladu ne z ustavo in tudi ne z zakonoma. In medtem ko nam predsednik Borut Pahor napoveduje podelitev državnega odlikovanja, Janševa vlada očitno želi zabiti še zadnji žebelj v krsto pred 30. obletnico STA. Jagoda na tej smrtonosni torti je vladino sklicevanje na EU uredbo, pri čemer je Evropska komisija jasno sporočila, da zdajšnji sistem financiranja ni nedovoljena oblika državne pomoči. To je nov šok pred našim praznovanjem, in še večji bi bilo samo besedilo pogodbe, ki jo omenja uredba. V zvezi z njo nas seveda nihče ni nič vprašal, kar pa bi se ob njenem nastajanju moralo zgoditi, če bi nam z njo hoteli kaj dobrega. Predlagana formula izračuna nadomestila za javno službo posredno pomeni popolno demotivacijo za opravljanje tržne dejavnosti, pri čemer ni nobenega jamstva, da bi dobili 2 Mio nadomestila, saj so sredstva za to samo rezervirana. Presojo, ali bi jih dobili in koliko dredstev pa so spet pripisali direktorju Ukoma. Kot da ne bi imeli nadzornega sveta STA, ki je po zakonu primarno pristojen za nadzor poslovanja. Če bo Uredba sprejeta, bomo za njeno izpodbijanje in začasno odredbo uporabili vsa pravna sredstva, kajti za obSTAnek gre," je poudaril Veselinovič.