»Noro je pričakovati, da bodo ženske nehale biti seksualna bitja, ker so prestopile mejo tridesetih«

IZJAVA DNEVA

"Še vedno živimo v pretežno patriarhalnem svetu, ki je podvržen moški perspektivi. Zato so praviloma marginalizirana vsa telesa, ki ne spadajo v kanon tradicionalnih lepotnih standardov. Noro je pričakovati, da bodo ženske (oziroma kdorkoli) nehale biti seksualna bitja, ker so prestopile mejo tridesetih ali ker njihov trebuh ni popolnoma raven. Bog ne daj, da bi omenjali, da se mnogim ljudem zdijo posamezniki, ki ne ustrezajo lepotnim normam, spolno privlačni. To je ista kultura, v kateri je za moške sramota, če javno priznajo, da so jm privlačne debele ženske. Vse skupaj je samo za na odpad."

(Morgana Muses, producentka in portretiranka dokumentarca Morgana, ki je pri 45 letih potegnila črto pod svojim starim življenjem in začela kariero pornozvezde; film je na ogled na festivalu Kurja polt; v intervjuju na MMC RTV SLO)

