To je edino orožje, ki ga imajo

IZJAVA DNEVA

"Prišli smo do točke zelo neelegantnega ravnanja in komunikacije z neodvisnimi organi. Zato smo ocenili, da je primeren čas, da se opozori predvsem politiko, izvršilno in deloma tudi zakonodajno vejo oblasti, da vnesemo drugačne komunikacijske vzorce. V nasprotnem primeru je naše delo pravzaprav nemogoče izvajati. Želeli smo konstruktivno prispevati k temu, da se nivo komunikacije med organi dvigne, ker to je za državo izjemnega pomena. Če državljani vidijo, da komunikacije med nami ni, zakaj bi potem razumno komunicirali z državo in imeli zaupanje v institucije."

"Zato je vsak naš odziv, tudi ta zdaj, percepiran kot politični in kot napad na politiko, napad na ideologijo. Kar pa ni. Gre samo za branjenje in ščitenuje naše neodivsnosti in profesionalnosti. Je pa logično, da je edino orožje, ki ga imajo, da začnejo vpiti, da gre za vstop v politični prostor. To ni noben vstop na politični prostor, to je samo nagovor politiki."

(Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel po tem, ko je v medijih zaokrožila izjava vodij več državnih organov, v kateri opozarjajo na pritiske in napade politike; via Večer)