Cepljenje za nenaročene

Po Sloveniji se bo izvajalo v številnih cepilnih centrih zdravstvenih domov

Cepljenje za nenaročene se bo po Sloveniji izvajalo v številnih cepilnih centrih zdravstvenih domov. Večina cepljenj proti COVID-19 bo s cepivom AstraZeneca, nekateri pa bodo cepili s cepivoma Pfizer in Janssen (Johnson&Johnson).

Nenaročene osebe morajo s seboj na cepilno mesto prinesti izkaznico zdravstvenega zavarovanja (ZZZS kartica) in osebni dokument.

CEPLJENJE ZA NENAROČENE PO DNEVIH

Petek, 11. junij 2021

OŠCZ Sežana – ZD Sežana / Kulturni dom Sežana, od 14.00 do 19.00 (cepivo: AstraZeneca)

OŠCZ Pivka – ZD Postojna / Krpanov dom Pivka, od 12.00 do 17.00 (cepivo: AstraZeneca)

Zdravstveni dom Trbovlje / v prostorih bivše Optike (vhod z zunanje strani, s službenega parkirišča, za lekarno), od 7.30 do 19.30 (300 odmerkov cepiva Pfizer-BioNTech)

Zdravstveni dom Piran v Luciji / parkirišče, od 14.00 do 16.00 (cepivo: Pfizer-BioNTech)

Zdravstveni dom Piran v Luciji / parkirišče, od 16.00 do 18.00 (cepivo: Janssen)

Sobota, 12. junij 2021

Zdravstveni dom Domžale / Športni park pri drsališču v Domžalah, od 13.45 do 15.45 (na voljo bo 540 odmerkov cepiva Janssen oz. Johnson&Johnson)

OŠCZ Postojna / Zdravstveni dom Postojna, od 8.00 do 13.00 (cepivo: AstraZeneca)

OŠCZ Ilirska Bistrica – ZD Ilirska Bistrica / Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, od 9.00 do 14.00 (cepivo: AstraZeneca)

OŠCZ Hrpelje-Kozina – ZD Sežana / Osnovna šola Hrpelje, od 9.00 do 14.00 (cepivo: AstraZeneca)

OŠCZ Cerknica – ZD Cerknica / Zdravstveni dom Cerknica, po sistemu drive-in, od 10.00 do 16.00 (cepivo: AstraZeneca)

Zdravstvenem domu Murska Sobota / Ambulanta za cepljenje ZD MS (vhod z dvoriščne strani, mimo laboratorija) od 12.30 do 19.30 (cepivo: AstraZeneca)

Ponedeljek, 14. junij 2021

Zdravstveni dom Celje / dvorana Golovec v Celju (Dečkova cesta 1, 3000 Celje) v hali L, od 12.000 do 15.00 (cepivo: AstraZeneca)

Zdravstveni dom Krško / šotor pred parkiriščem ZD Krško, od 13.00 do 17.00 (cepivo ni objavljeno)

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica / na parkirišču Zdravstvenega doma – modri kontejner, cepilno mesto 2, od 7.00 do 12.00 in 14.00 do 19.00 (cepivo: AstraZeneca)

Petek, 18. junij 2021

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (podrobnosti še niso znane)

Ponedeljek, 21. junij 2021

