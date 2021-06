Obznana v demokratični Sloveniji

Zakaj je poskus prepovedi stranke Levica le ena izmed epizod v dolgi seriji kulturnega boja, ki ga spodbuja stranka SDS?

Na volilnem soočenju je leta 2018 Janez Janša za hec vzel v roke volilni program stranke Levica in poziral fotografom. Danes je SDS prepričana, da je potrebno stranko Levica zaradi njenega programa preiskovati in nadzorovati, saj naj bi ogrožala temelje slovenske ustave.

© Borut Krajnc

Deset let in tri mesece je od tega, ko je Janez Janša nekdanjega predsednika države Danila Türka obtožil, da je bil obveščen o bombnem napadu v Velikovcu. Leta 1979 sta namreč dva Slovenca v prostorih tamkajšnjega Domovinskega muzeja podtaknila bombo. Akcijo naj bi vodila Udba, četudi sta po nekaterih drugih interpretacijah storilca bombo nastavila po lastni volji. Danilo Türk je bil tedaj star 27 let, pri Socialistični zvezi delovnega ljudstva (SZDL) je bil pristojen za manjšine.