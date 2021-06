Oblikovanje za telebane

Dobili smo logotip slovenskega predsedovanja Svetu EU

V vladnem uradu za komuniciranje (Ukom) so se očitno odločili, da zasnovana podoba predsedovanja, ki je nastala pod Šarčevo vlado in za katero je ta odštela 11 tisoč evrov, ni bila dovolj dobra. Tako so že izdelan logotip, izbran na natečaju kot najboljši izmed prispelih 33 del, zavrgli in si izmislili novega. Namesto razpisa novega natečaja so se odločili, da bodo oblikovanje raje prepustili svojemu hišnemu oblikovalcu.