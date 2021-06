Domobranec v parlamentarni stavbi

Aleš Ernecl in majica z Leonom Rupnikom

Ernecl pravi, da provocira, a v isti sapi dodaja, da je Leon Rupnik »velika zgodovinska osebnost«

© Aleš Ernecl, Twitter

»Leon spet doma,« je Aleš Ernecl, glavni urednik Nacionalne tiskovne agencije (NTA), ki naj bi bila verodostojnejša od STA, v resnici pa gre za alt-right projekt, na Twitterju zapisal k fotografiji, na kateri v dvorani državnega sveta stoji v majici s podobo domobranskega generala Leona Rupnika.

Nedvomno je šlo za provokacijo. Pri tem se postavlja vprašanje, kdo je Ernecla spustil v dvorano. Predstavnica za odnose z javnostmi državnega sveta Patricija Šašek je za Pop TV pojasnila, da ni bil gost državnega sveta in da o njegovem obisku niso bili obveščeni. Dodala je, da je bil prvi mož NTA gost v državnem zboru, ki skrbi za evidentiranje gostov in varnost. Omenjena dvorana je, kot je pojasnila, v souporabi državnega sveta in državnega zbora.

Odzval se je tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca in dejal, da se mu zdi nedopustno, da se javnost provocira z zlorabo institucije državnega sveta. »Gospodu Erneclu in javnosti svetujem oz. bolje rečeno toplo priporočam nošenje oz. izobešanje slovenskih nacionalnih simbolov. … Kot predsednik državnega sveta in osebno pa se od vsakršnega razkazovanja simbolov kolaboracije in totalitarizma odločno ograjujem.« Tudi predsednik državnega zbora Igor Zorčič se je obregnil ob Erneclovo provokacijo. »V skladu s hišnim redom mora biti vsakdo, ki pride v državni zbor, primerno oblečen. Vrednostne ocene v zvezi s tem so različne. Če mene vprašate, je bila takšna majica neprimerna, ni mi pa znano, kdo je tega gospoda spustil s takšno obleko v državni zbor,« je dejal.

In kaj je Ernecl tam počel? Kdo ga je povabil? Kot se je izkazalo kasneje, je bil na obisku pri predsedniku SNS Zmagu Jelinčiču. Ta je za Pop TV povedal, da je bila Erneclova objava zgolj »bedasta provokacija in iskanje pozornosti«. »Eni s Che Guevaro in rdečo zvezdo, drugi z Rupnikom. Oboje je bedasto.« Vloge domobrancev, ki jim je poveljeval Leon Rupnik, najbrž ni treba posebej pojasnjevati, naj zadostuje podatek, da so bili kolaboranti. V Sloveniji smo na desnici ponovno priča obujanju domobranstva, ki gre z roko v roki s potvarjanjem zgodovine.

Od Ernecla so se pred časom, ko je v enem od intervjujev rekel, da je urednik »novega slovenskega fašističnega medija«, distancirali celo nekateri člani stranke SDS. Pozneje je dejal, da je šlo za ponesrečen sarkazem, a se to ni zdelo duhovito ne Vinku Gorenaku ne Alojzu Kovšci, zato sta sodelovanje z njegovo NTA nemudoma odpovedala. Sledili so jima tudi voditelj oddaje Faktor Aljuš Pertinač, publicist Boštjan M. Turk in drugi.

Ernecl, še vedno član SDS, je tako celo za Janševo stranko, ki prav tako ne skriva naklonjenosti do domobranstva, preradikalen in na skrajni desnici ostaja nekakšen samotni jezdec. Morda je to res, a moti jo predvsem, ker je grob in nenadzorovan. V resnici pa gre le za razlike v slogu. Spomniti je treba, da je bila v isti stavbi nekoč že prebrana domobranska prisega Adolfu Hitlerju, »vodji velike Nemčije«. Tedanji poslanec SDS France Cukjati je poskušal dokazovati, da ne gre za prisego Adolfu Hitlerju, pač pa za prisego nadrejenim vojaškim poveljnikom.

France Cukjati je politično še vedno dejaven, je predsednik Zbora za republiko in pomemben član SDS.