Razpis za Proglas

Mladinin Proglas objavlja izredni odprti razpis za spletno stran in Facebook na temo Narava

Interesi kapitala nimajo meja in se ob pomoči politike zajedajo tudi v naravne vire. Tisto, kar je bistveno za človekovo življenje – voda, zrak, prst, rudnine, gozd in rastline nasploh, pa tudi živalske vrste –, se vidno krči, s tem pa se uničuje globalni ekosistem in napoveduje skorajšnje okoljsko opustošenje.

V svojih rešitvah zato bralstvo Mladine opozorite na povezavo med skrbjo za naravo, varstvom okolja in prihodnostjo človeštva. Rešitve sprejemamo na e-naslov proglas@mladina.si do preklica. Gradivo za oddajo: JPG 610*800 pik in avtorjevi kontaktni podatki.