»Predsednik Pahor, če ne slišite več svoje vesti, čimprej odstopite!«

Člani protestniškega gibanja predsednika republike sprašujejo, ali še ima vest. Danes ob 19. uri mu bodo na Trgu republike prebrali odprto pismo.

Borut Pahor in Janez Janša vedno dobro sodelujeta ...

Protestna ljudska skupščina je v sporočilu za javnost zapisala, da bo današnji protest posvečen manjkajočemu predsedniku republike in že kakšno leto umrli funkciji predsednika države. "Borut Pahor je, tako kot na svoj način Janez Janša, že pred časom povsem izgubil stik z realnostjo. Ne zaznava realnih stisk ljudi, usmerjen je vase, ignorira očitno politično krizo, kršenje zakonov in ustave, napade na medije in državne inštitucije ter čedalje bolj živi samo še v svojem Instagram mehurčku," so poudarili.

Dodali so, da ob "očitnih debaklih pravne države", ki se odvijajo pred našimi očmi, Pahor vse prevečkrat molči. "Ko pa že spregovori, so njegove izjave tako politikantsko izmuzljive in omledne, da si večina misli, da bi bilo morda vseeno bolje, če ne bi. Ob tem, ko se večina prebivalk in prebivalcem sooča z eno največjih kriz, predsednik države ne igra prav nobene konstruktivne vloge. Funkcija, od katere se v času krize pričakuje etično in moralno avtoriteto in ne zgolj prismuknjenih selfijev, je trenutno v Sloveniji mrtva," so zapisali in napovedali, da se bodo danes ob 19. uri zbrali na Trgu republike in nato v bližini predsednika republike prebrali odprto pismo protestnic in protestnikov ter izvedli simbolno komemoracijo za funkcijo predsednika države.

Po tem se bodo, kot so poudarili v sporočilu za javnost, pridružili protestnemu koncertu Radia Študent in ponovno podprli prizadevanja za delovanje neodvisnih medijev.

Pismo, ki so nam ga posredovali protestniki in protestnice, v celoti objavljamo spodaj.

Odprto pismo manjkajočemu predsedniku Republike Slovenije

Borut Pahor, leta 2017 ste prisegli, da boste spoštovali ustavni red, da boste ravnali po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije.

Ste razumeli svojo prisego? Ste o njej kdaj premislili?

Je funkcija predsednika za vas zgolj protokolarni okras? Polaganje vencev, rokovanja na rdečih preprogah, obiski vrtcev, preoblačenje v delavske kostume in neskončna serija infantilnih selfijev na instagramu?

378.307 prebivalk in prebivalcev te države vam je zaupalo svoj glas. Slaba dva milijona nas zagotavlja vašo plačo in od vas pričakuje izpolnjevanje predsedniške funkcije.

Ne rabimo klovna, da nas zabava. Ne rabimo pajaca, ki kot navit v prazno ponavlja floskule o državotvornosti, sodelovanju in spravi.

Ljudje pričakujemo od predsednika, da bo etična in moralna avtoriteta v državi.

Ljudje pričakujemo od predsednika, da bo etična in moralna avtoriteta v državi!

Še toliko bolj je to nujno in tudi ustavno predvideno v časih krize.

In Borut Pahor, če v vašem instagram mehurčku tega slučajno niste opazili, je kriza TUKAJ:

Slovenska tiskovna agencija je že 160 dni brez financiranja! Ljudje smo sami zbrali že več kot 270 tisoč evrov za njen obstanek. Koliko ste zbrali vi? Koliko plač bo zagotovilo vaše odlikovanje?

Razpis za evropske javne tožilce je bil povsem protipravno razveljavljen. Potezo vlade so obsodili v evropskem tožilstvu in na vseh ravneh državnega tožilstva. Kaj ste storili vi?

Predsednik vlade zmerja evropsko komisarko za človekove pravice, ker je izpostavila očitne napade na svobodo medijev in svobodo zbiranja v Sloveniji. Ste preveč zaposleni na Instagramu, da bi opazili kako neuravnovešeni pacient sramoti celotno državo na Twitterju?

Ministrstvo za kulturo je v tem tednu podelilo status organizacije v javnem interesu društvu, ki odprto zagovarja teorije rasne čistosti. V naši novi resničnosti je v javnem interesu društvo, katerega predsednik je bil zaradi fizičnih groženj mirnim protestnikom obravnan s strani policije. Društvo, ki je ustanovilo samodeklarirano fašistično novinarsko agencijo NTA, je v javnem interesu? V dobrem letu smo prišli do točke, kjer je društvo, katerega ključni člani so tetovirani z neonacističnimi simboli, v javnem interesu? Je to skladno z vašo vestjo?

Vsa večja podjetja in medijske hiše se sistematično prodaja madžarskim kupcem. Če jih naštejemo samo nekaj: OMV, NKBM, Planet TV, projekt 2. tir, Emonika itd. Kadar najboljši ponudnik ni madžarsko podjetje, se prodaja zaustavi, kot se je to zgodilo na primeru Telekomove hčerinske družbe TSMedia, ki ima v lasti portal Siol. Je to delovanje za blaginjo Slovenije ali razprodaja države za politične usluge?

Vse okoljevarstvene organizacije v državi so složne, da bodo dopolnitve zakona o vodah onemogočale dostop do vode za prebivalstvo in da bo lahko zaradi interesov kapitala ogrožena tudi pitna voda. Ali voda ni del naše skupne blaginje? Boste pozvali ljudi na referendum?

Socialnega dialoga v Sloveniji ni več. Po enem letu brezplodnih prizadevanj za vzpostavitev konstruktivne komunikacije z vlado, je bilo pet sindikalnih central prisiljenih izstopiti iz ekonomsko-socialnega sveta in se nam pridružiti na ulicah. Imamo lahko v državi blaginjo brez socialnega dialoga?

Ustavno sodišče je jasno izrazilo stališče, da je pravica do protestov in do javnega izražanja bistvena ustavno zagotovljena pravica, vladni samodržci pa so se odzvali z ignoranco, posmehom in napadi na suverenost Ustavnega sodišča. Protestniki pa še vedno doživljamo represijo, nesorazmerno uporabo sile in visoke kazni. Je to zagotavljanje ustavnega reda, ki naj bi ga vi spoštovali?

Predstavniki Računskega sodišča, Komisije za preprečevanje korupcije, Informacijska pooblaščenka in drugi so bili prisiljeni oblikovati dokument, v katerem se zavzemajo za načela, ki bi morala biti v vsaki normalni demokraciji povsem samoumevna: delitev vej oblasti, nevmešavanje politike v strokovno delovanje inštitucij, spoštljiva komunikacija in nepristajanje na popolno politično polarizacijo vseh vprašanj v državi. Se boste podpisali pod poziv, ki poudarja natančno ta načela, za katera naj bi se vi sami zavzemali? Ali pa vas je preveč strah, da bi s tem razjezili velikega vodjo?

Ne, Borut Pahor, nismo v času "politične negotovosti", smo v času največje politične krize v zgodovini naše države, ko se iz tedna v teden kršijo zakoni in ustava. Smo v času, ko stranke poskušajo prepovedati delovanje drugih strank in svoje člane pripravljajo na državljansko vojno. Smo tik pred obdobjem, ko se bo celotna Evropa zavedla, kako daleč od vladavine prava smo zdrsnili v preteklem letu... In vi ste soodgovorni!

Vaš molk in vaša leporečenja omogočajo in podpirajo trenutno nevzdržno situacijo! So vaša politikantska izmikanja za vzor prebivalkam in prebivalcem Slovenije? Se vam ob vsem vašem polaganju vencev herojem, ki so v času krize premogli pogum in se borili za svoja načela, kdaj oglasi vaša vest? Jo še imate? Jo kdaj slišite?

Če je ne slišite več, ne morete slediti svoji prisegi in opravljati funkcije, zato čimprej odstopite.

Če pa je v vas še kanček vesti in načelnosti, pa boste poiskali pogum in glas, da se jasno in odločno odzovete na zgoraj navedene primere in v imenu ustave, vladavine prava ter naše skupne blaginje zahtevate predčasne volitve, ki nas edine lahko popeljejo iz te, vsak dan globlje krize!

Ne pozabite Dantejevih besed: Najtemnejši del pekla bo rezerviran za tiste, ki v časih moralne krize ohranjajo nevtralnost.

Mi nikakor ne bomo pozabili vaših dejanj ali vašega molka!

Petkove protestnice in protestniki