»Tisti, ki bi nas lahko povlekli iz zahtevne politične krize, v politiko nočejo vstopiti«

IZJAVA DNEVA

"Marsikaj v tej družbi je dobro in slabo hkrati. Da smo veliko bolj diferencirana družba, je mogoče videti po tem, da v današnji družbi sobiva vrsta posameznic, posameznikov, skupin, ki se različno opredeljujejo glede na nacionalno in versko pripadnost, kulturno okolje."

"Ravnanje političnega razreda in, priznajmo si, naše degradiranje politike in politikov, političark nas je pripeljala do tega, da tisti, ki bi nas lahko povlekli iz zahtevne politične in siceršnje kulturne in civilizacijske krize, v politiko nočejo vstopiti in to je vse bolj očitno slabo."

(Milica Antić Gaber, profesorica sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ugotavlja, da raven javnega in političnega diskurza iz leta v leto pada; široke, včasih strašljive razsežnosti, pa so dobile izključevalne politike "ne-naših"; via Večer)