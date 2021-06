Prozoren spin, ki ga izvajata Pahor in Janša

Poročilo Milana Kučana o BiH in politično bleferstvo Boruta Pahorja

Milan Kučan, nekdanji predsednik republike

© Uroš Abram

Po poročilu STA je Borut Pahor 11. junija 2021 izjavil, da poročilo Milana Kučana o BiH (iz leta 2011, op. p.) ni namenjeno javnosti, pač pa političnim odločevalcem in da meni, da bi moralo pri tem ostati. Gre za prozoren spin, ki ga izvajata on in Janez Janša, da bi za t.i. non-paper okrivila deset let staro poročilo Milana Kučana in s tem odvrnila pozornost od svoje vloge pri non-paperju.

Pri tem ima verjetno svojo vlogo tudi strah zaradi posledic v mednarodnem prostoru, saj so ZDA celo napovedale sankcije proti tistim, ki bi BiH delili. Mimogrede, poročilo hrani tudi Evropska komisija Poslal ji je je Borut Pahor, Milan Kučan pa je k tedanjemu predsedniku ES Hermanu van Rompuyju 9. 2. 2011 v zvezi z njim šel na razgovor (povzetek zapisnika o izročitvi dokumenta in pogovoru glej Božo Repe: Milan Kučan, prvi predsednik Modrijan, Ljubljana 2015, str. 556-557). Na razgovoru je presenečen ugotovil, da poročila van Rompuy ni niti prebral. Poročilo je sicer tri dni kasneje predstavil tudi sodelavcem Angele Merkel v Berlinu. Vendar je težko verjeti, da je bilo z nedavnim priznanjem Evropske komisije, da non-paper obstaja, mišljeno enajst let staro poročilo Milana Kučana, kot skušata to sedaj prikazati z Janšo.

Non-paper "Zahodni Balkan - pot naprej" naj bi v kabinetu sedanjega predsednika Charlesa Michela sicer prejeli v letošnjem februarju (o tem so poročali številni evropski mediji, v Sloveniji najprej portal Necenzurirano).

Precej več dvoma o sposobnostih pa imamo lahko v zvezi s Pahorjem in njegovim kabinetom. Celotno poročilo je namreč objavljeno v slovenščini v zgoraj omenjeni knjigi (str. 558-573) in v bosanski izdaji (Milan Kučan. Prvi predsjednik Slovenije, udruženje za modernu historiju / Udruga za modernu povijest, Sarajevo 2019, str.375- 393). Kučanova biografija je v Sloveniji in zamejstvu imela blizu 35 predstavitev, o večini so mediji poročali, na njih pa je bilo pogosto govor tudi o tem poročilu. Prav tako je bilo, razumljivo, v ospredju na predstavitvi bosanske izdaje leta 2019 na History Festu v Sarajevu, ena od pomembnih tem pa tudi v drugih razpravah, v katerih so sodelovali Kučan in nekateri drugi vidni politiki Jugoslavije, o čemer je bilo v balkanskih medijih kar nekaj poročil. Razprava o poročilu se je v BiH ponovno odprla aprila letos, po objavi novice o non-paperju, na nekatere je odgovarjal tudi Milan Kučan (glej https://www.historiografija.ba/article.php?id=457 in druge s tem povezane članke).

Kučan je poročilo res napisal na prošnjo vlade Boruta Pahorja, ki mu je predlagal, da bi prevzel nalogo posebnega slovenskega odposlanca za Bosno in Hercegovino. Nalogo je prevzel zaradi skupne odgovornosti mednarodne skupnosti in tudi Slovenije do miru v Bosni kot pogoju za mir in stabilnost na JV Evrope, pa tudi iz svoje naklonjenosti in zaskrbljenosti za usodo. Poročilo je zaključil februarja 2011 in naj bi bilo Sloveniji v pomoč pri oblikovanju svojih stališč, pa tudi stališč EU ob napovedanem evropskem vrhu, namenjenem Bosni in Hercegovini. Kučan je torej poročilo napisal v nekem konkretnem zgodovinskem trenutku in za konkreten cilj pred desetimi leti. Žalostno dejstvo pa je, da se razmere v BiH od tedaj niso bistveno izboljšale in zato ima poročilo še vedno aktualno noto.

Za to so krive tako bosanske politične elite kot EU. Kučan je poročilo napisal po treh mesecih intenzivnih pogovorov s predstavniki bošnjaške, srbske in hrvaške politične elite, s predstavniki civilne družbe, akademskih krogov in mednarodnih organizacij v Bosni in Hercegovini, pa tudi s slovenskimi poznavalci političnih in gospodarskih razmer, na podlagi vpogleda v številne dokumente o Bosni in Hercegovini od leta 1990 dalje in svojega poznavanja razmer, ki so segali daleč v čas Jugoslavije. Vsak, ki bo poročilo prebral, se bo lahko prepričal, da je izrazito namenjeno podpori ohranjanja celovite BiH in njeni vključitvi v EU, Kučan tudi predlaga dolgoročne in kratkoročne ukrepe, kako to doseči. Res pa v poročilu v eni od sklepnih ugotovitev tudi opozarja na nevarnost, da bi nacionalne politične elite zavračale življenje v BiH kot skupni državi in njeno evropsko prihodnost in da bi bila v tem primeru boljša pot mirnega razhoda pod nadzorom kot blokade in konflikti.

In kaj se je zgodilo s poročilom? Na Evropski ravni žal nič. V svojem slogu pa je v zgodbo vstopil Borut Pahor. Na razgovoru s predstavniki civilne družbe v Washingtonu je "izzval zaprepadenost z izjavo, da kaže razmisliti tudi o možnosti razpada Bosne in Hercegovine, če se izkaže, da trije bosanski narodi ne morejo živeti skupaj". Tako je v intervjuju za Bošnjačko islamsko zajednico na Norveškem izjavil hrvaški politični analitik Davor Gjenero. Obširno se je marca 2011 o tem razpisal tudi v zagrebškem Vjesniku in ostro napadel Kučana. Napadali so ga tudi drugi; v BiH in tudi v Sloveniji. Jelko Kacin, tedaj poročevalec evropskega parlamenta za Srbijo, ga je, npr., obtožil, da podpira odcepitvene težnje Republike srpske. Kučan je na napade odgovarjal, kolikor je lahko, imel pa je zvezane roke, saj poročilo ni bilo javno. Prav zato, da bi odpravili dvome v zvezi s tem, kaj je res napisal, smo ga v biografiji tudi objavili.

Enajst let po tem dogajanju je Borut Pahor vajo ponovil. V Sarajevu je najvišje politike spraševal, kaj menijo o razpadu BiH, in hkrati zanikal, da ima karkoli z non-paperjem. In spet bi rad puščice s sebe odvrnil na Kučana, pač v upanju, da se bo zgodba ponovila. A je spregledal, da si mnenje o Kučanovem poročilu že leta lahko ustvari vsak, ki ga zanima in da so o njem v teh letih potekale številne razprave, ki pa so, kot še marsikaj drugega, šle mimo njega. Za svoje izjave in non-paper bo tokrat moral nositi odgovornost sam.