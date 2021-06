FOTOGALERIJA: Protestniška procesija ReŠolucija

Namen akcije je bil opozoriti na rezultate medijskega razpisa, ki je po besedah odgovornega urednika Matjaža Zorca "politična farsa"

© Luka Dakskobler

Po treh dneh predvajanja gverilskega programa Radio Kričač so se podporniki Radia Študent včeraj odpravili na miroljubno protestniško procesijo ReŠolucija 2021, ki so jo začeli na Metelkovi in končali na Mestnem trgu. Namen akcije je bil opozoriti na rezultate medijskega razpisa, ki je po besedah odgovornega urednika Matjaža Zorca "politična farsa".

Program Radio Kričač so si na radiu zastavili preprosto. Na AKC Metelkova mesto so postavili zunanji oddajni studio, v katerem so radijski program soustvarjali sodelavci in veterani Radia Študent ter naključni mimoidoči. Z obuditvijo ideje ilegalnega radia so se želeli na Radiu Študent "vrniti k svojim koreninam za svobodo izraza ter proti kratkovidnim represijam".

Protestniki, po ocenah organizatorjev jih je okoli 800, so se začeli ob 17. uri zbirati na Metelkovi. Odpeli so t. i. odporniško serenado Ko študent na rajžo gre in krenili proti središču mesta.

Shod je potekal mirno in so ga sklenili na Mestnem trgu. Opaziti je bilo nekaj transparentov, na katerih je med drugim pisalo "Student5 na 1919", s čimer so opozorili na podporniško akcijo, ki bo tekla do konca junija, ter "Za avtonomne prostore in avtonomne frekvence". Na Mestnem trgu se je okoli 18. ure začel kulturni program.

© Luka Dakskobler

Okoli 19. ure se je začel tudi petkov protest kolesarjev, ki je posvečen "manjkajočemu predsedniku in že kakšno leto umrli funkciji predsednika države". Po zboru na Trgu republike se je okoli 200 protestnikov odpravilo pred predsedniško palačo, kjer so prebrali odprto pismo, v katerem so zapisali, da je predsednik države Borut Pahor "tako kot na svoj način Janez Janša, že pred časom povsem izgubil stik z realnostjo".

Več utrinkov v fotogaleriji Luke Dakskoblerja in Janeza Zalaznika spodaj.