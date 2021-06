»Vlada je za strmoglavljenje svoje podpore v celoti zaslužna sama«

"Sedanja koalicija razloge za svojo porazno priljubljenost – nižjo je imela le še Pahorjeva vlada na vrhuncu gospodarske krize – vidi v zaroti medijev, ki se je tokrat razširila vse do uredništev Economista in Financial Timesa: da o New York Timesu, tej 'liberalni tovarni lažnih novic', niti ne govorimo. Pa še dlje, vse do visokih predstavnikov Sveta Evrope in evropske komisije. A za strmoglavljenje svoje podpore je v celoti zaslužna sama. S skoraj vsako potezo med volivci namreč utrjuje dvojno zavest: da je napadalna, pogoltna, predrzna – a hkrati šibka. Mislim, da je odziv, ki ga vzbuja s temi svojimi signali, tako prvinski, tako globoko vpisan v temeljno psihologijo konfrontacije, da se njeni nasprotniki niti ne povsem zavedajo, kaj točno jih spravlja iz tira."

(Zgodovinar in kolumnist Luka Lisjak Gabrijelčič o tem, da sedanja koalicija razloge za svojo porazno priljubljenost vidi v zaroti medijev; via Delo)