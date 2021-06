Siol manipulativno obtožil protestnike, da uporabljajo svastiko

Jančičev Siol, ki vedno bolj odkrito podpira Janševo vlado, je ob svastikah, ki so se pojavile na stavbi ministrstva za kulturo, zapisal: »Gre za simbole, ki se pojavljajo na petkovih protestih«

Ali so neznanci, ki so s sprejem na okna ministrstva za kulturo narisali več rumenih svastik oziroma kljukastih križev, pri tem uporabili simbole petkovih protestov proti vladi? Na to namiguje Jančičev Siol, sicer vedno bolj odkrito propagandno usmerjeni portal v podporo Janševe vlade. Na svoji strani so zapisali: »Gre za simbole, ki se pojavljajo na petkovih protestih.«

Siol si je s tem privoščil zelo prozorno manipulacijo, da bi okrivil protestnike zoper aktualno vlado – ti celo po priznavanju oblasti nastopajo prav z nasprotne pozicije, torej antifašizma, in na noben način ne uporabljajo svastik, ampak simbole, ki nakazujejo njihovo nasprotovanje fašizmu.

Protestniki z antifašističnim simbolom

Neonacistične ideje, ki so v javnem interesu

Akcija risanja svastik je sledila javnemu razkritju, da je ministrstvo za kulturo pod vodstvom Vaska Simonitija podelilo poseben status društvu, katerega predsednik je član rumenih jopičev Urban Purgar.

Ne le to, njegovo Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot z naslovom Mestni trg 10 v Ljubljani in z računom pri NKBM je po novem tudi navedeno v kolofonu spletnega bloga Nacionalna tiskovna agencija (NTA), ki ga ustvarja Aleš Ernecl.

Do spremembe je prišlo 19. marca letos: do tega dne je NTA zbirala donacije na račun Erneclovega zavoda Phronesis, Pohorska ulica 19c, 2000 Maribor, po novem pa je bolj aktualno društvo, ki po presoji Simonitijevega ministrstva deluje v javnem interesu.

Protest s sarkastično naci tombolo: 3. julij 2020 v Ljubljani

Rumeni jopiči so sicer privrženci neonacističnih idej, na ulicah pa so bili razkriti tudi kot oboževalci neonacističnih simbolov, tudi svastike. Tudi Ernecl je svoj »medij« NTA pred meseci razglasil za fašističnega. Pred tem je bil član SDS, zagovarjal je Šiškovo vardo, kasneje podvomil v obstoj holokavsta, nedavno pa se je v državnem svetu bahal s fotografijo majice, na kateri je Leon Rupnik. S tem posredno Simonitijevo ministrstvo podpira tudi NTA.

Kasneje so na Janševi Nova24TV na podobno manipulativen način kot pri Siolu pohiteli in z namigom obremenili enega glavnih obrazov protestov, Jašo Jenulla: ta naj bi uporabljal podobno svastiko, kot je nastala na stavbi ministrstva.

