»Je njihov cilj res Slovenijo skregati z vsemi na svetu?«

IZJAVA DNEVA

"Kaj je res končni cilj te izjemne politične garniture, ki nas vodi zadnjih 15 mesecev? Je njihov cilj res, da izgine opozicija, da izgine levica, da izginejo levičarji in da izginejo intelektualci, kulturniki, sodniki ter novinarji, ki ne trobijo v njihov rog? Je njihov cilj res bolj banalne narave v smislu rezanja pogače, delanja poslov in pobiranja provizij? Je njihov cilj res Slovenijo skregati z vsemi na svetu? Je ne nazadnje njihov končni cilj res neka višegrajsko-ogrsko-balkanska druščina skrajnih konservativcev, ki bodo ukinjali vse z leti pridobljene svoboščine in civilizacijske pridobitve, kot je svobodno odločanje o rojstvu otrok, na primer? Ali pa je njihov cilj najbolj banalen na svetu: narediti vse, da ostanejo na oblasti. Uživati v vladanju še naprej. Sprejemati odloke, ki se jim čudi vsak zdravi razum."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, kaj je končni cilj vladajoče koalicije; via Dnevnik)