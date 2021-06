»Vladate na način, ki ni sprejemljiv in delate škodo«

IZJAVA DNEVA

"S tem vašim teatrom preusmerjate pozornost od tega, da preprosto vladate na način, ki ni sprejemljiv. Delate škodo. Predvsem pa, namesto tega, da se ukvarjate z Levico in temi mladimi teoretiki, kot je zapisal na Facebooku vaš predsednik, bi morali narediti vse, da pride v državni zbor zakon o pomoči gostinstvu in turizmu ter vsem tistim, ki so bili prisilno zaprti. Na to smo vas opozarjali in tudi predlagali že januarja. Obljubljeno je bilo aprila, danes ni nič. Danes bi morali prvo tranšo dobiti ti podjetniki, pa jo bodo mogoče šele jeseni. S tem se ukvarjajte."

(Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović nesojenemu kandidatu za predsednika državnega zbora in poslancu NSi Jožefu Horvatu o tem, zakaj se je Nova Slovenija (NSi) podpisala pod ideološko razpravo o programu stranke Levica; v oddaji Politično s Tanjo Gobec na TV Slovenija)