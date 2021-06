Ana Roš: »Subvencije kmetom so stran vržen denar«

IZJAVA DNEVA

"Subvencije kmetom so stran vržen denar. Kmeta je treba naučiti, kako naj osmisli svoje delo. Živinorejci so težko prodali ekološko pridelano meso, ki ne more imeti enake cene kot ekstenzivna živinoreja (...) Še vedno ne razumemo, da kar pride iz naše zemlje, naši kmetje imajo vrtove na tisoč metrih nadmorske višine, ki so popolnoma biodinamične, zelenjave ne zalivajo. Jaz se z njimi ne morem pregovarjati za kilogram krompirja. Tisti kilogram ni vreden 20 centov za veleblagovnico, ampak vsak evro, za katerega me bodo prosili. Včasih bi bilo dobro, da začnemo jesti manj, bolj kakovostno in sledljivo hrano. To je največje vodilo naše prehranske navade."

(Kuharska šefinja Ana Roš o tem, da bi bilo dobro začeti jesti manj, bolj kakovostno hrano od lokalnih kmetov; via MMC RTV SLO)