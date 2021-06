Kakšna bo pokoronska prihodnost Evrope?

Pogovor o neizogibni digitalizirani Evropi

Tena Rak

Danes ob 19. uri bodo prvič v živo na odru pred Pritličjem potekala Stre[a]menja. S pogovorom, ki nosi naslov "Pokoronska prihodnost - med nujno zeleno in neizogibno digitalizirano Evropo", se vključujejo v vseevropsko državljansko razpravo- konferenco o prihodnosti Evrope. Ob 20. uri bo sledil koncert hrvaške glasbenice Tene Rak.

Ob tem, ko pridevnika zelen_a_o in digitaliziran_a_o postajata obča promocijska označevalca, je ključno vprašanje, koliko se bomo kot družba v prihodnjih letih usmerili v resnično varovanje okolja, ohranjanje narave in biodiverzitete in preprečevanje podnebnega zloma ter kje smo z digitalizacijo, usmerjeno v kakovost življenja ljudi? V kolikšni meri sta zeleni in digitalni razvoj kompatibilna, koliko eden drugega krepita in koliko si nasprotujeta?

O prihodnosti Evrope, ki bi morala biti zelena in ki bo digitalizirana, se bodo z novinarko Moniko Weiss pogovarjali:

Andrej Gnezda, filozof (vodja projektov na nevladni okoljski organizaciji Umanotera)

Igor Zorko (predsednik upravnega odbora Slovenske digitalne koalicije – Digitalna.si, podpredsednik GZS)

Vuk Ćosić (internetni veteran in umetnik, predavatelj)

dr. Jerneja Jug Jerše (vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji)

Tokratni glasbeni program serije Stre[a]menj bo potekal v sklopu serije poletnih koncertov pred Pritličjem Selekcija ter programa festivala Parada ponosa 2021.

Nastopila bo hrvaška umetnica in multiinstrumentalistka Tena Rak, ki bo predstavila svoj solo projekt ŠećeЯ post-dance in folktronice.

Konec leta 2016 je izdala svoj prvi singel z videospotom "Reci, reci mi", po še dveh pomladnih singlih leta je l. 2017 izdala album z naslovom "Varijacije na tugu". Od leta 2018 je na live nastopih odvrgla kitaro in se začela fokusirati na igro z vokalom ob glasbeni spremljavi.

0OTeu7x584o

Po več gostovanjih v regiji, od Novega Sada, Zagreba, Beograda, Skopja in Ment festivala v Ljubljani leta 2020, je svoj prvi digitalni karantenski koncert izvedla iz domače kuhinje v Varaždinu, ter z njim osvojila nagrado Muzeja sodobne umetnosti.

