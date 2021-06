Svarilo pred možnim nasiljem privržencev skrajno desne teorije zarote

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost in zvezna policija FBI v obveščevalnem poročilu o gibanju QAnon

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost in zvezna policija FBI v obveščevalnem poročilu svarita pred možnostjo krepitve nasilja privržencev teorije zarote QAnon, ki verjamejo, da je bivši predsednik ZDA Donald Trump "borec proti satanistom in pedofilom" globoke države, ter v številne druge teorije zarote in "prerokbe".

Poročilo sta decembra naročila demokratska senatorja Chuck Schumer iz New Yorka in Martin Heinrich iz Nove Mehike. V poročilu, ki so ga objavili v ponedeljek, opozarjajo, da bi privrženci teorije zarote lahko okrepili napade na politične nasprotnike, ko bo jasno, da se napovedi in prerokbe ne uresničujejo. Te sicer sproti prilagajajo.

Najprej so verjeli, da bodo 6. januarja preprečili potrditev zmage na predsedniških volitvah demokrata Josepha Bidna z vpadom v kongres, potem naj bi prišlo do sojenja Trumpovim nasprotnikom in njihovih usmrtitev, nekateri sedaj skupaj s Trumpom verjamejo, da bo znova ustoličen avgusta.

"Tretji spet ne morejo živeti v realnosti in verjamejo, da je Biden v bistvu le navidezni predsednik, državo pa še naprej vodi Trump. V nasprotju z njimi so bolj nevarni tisti, ki bi glede na poročilo lahko vzeli stvari v svoje roke, ko bodo spoznali, da se teorije zarote ne uresničujejo," je zapisano v poročilu.

QAnon sicer več nima prostora na etabliranih družbenih medijih in se je preselil na bolj obrobne, ki imajo bistveno manjši doseg. Poročilo ugiba, da bo rok trajanja QAnona odvisen od številnih dejavnikov. Med njimi so trajanje pandemije covida-19, družbeni mediji, ki bodo dovoljevali objave, nadaljnja polarizacija družbe in pogostost izjav javnih osebnosti, ki igrajo glavno vlogo v teorijah.

Trump je lani izjavil, da QAnona ne pozna, je pa vseeno slišal, da so to "dobri ljudje", ki imajo radi njega in domovino.

Nekaj jih teorijo zapušča, predvsem tisti, ki so izpostavljeni kazenskemu pregonu zaradi napada na kongres. FBI je doslej v povezavi s tem aretiral 400 ljudi, od tega najmanj 20 privržencev teorije QAnon. Na sodiščih se zagovarjajo, da jih je naščuval Trump in so le sledili njegovim željam, ali pa, da so žrtev kampanje dezinformacij desničarskih medijev.

Odvetniki trdijo, da so njihove stranke "žrtve prebrisanih ljudi, ki nimajo vesti in prodajajo laži". Nekateri so verjeli, da bo napad na kongres privedel do tretje svetovne vojne, Trumpu in njim pa bo na pomoč priskočila vojska. Eden od njih je celo verjel, da mu bo QAnon plačal posojilo za nakup novega avtomobila.

