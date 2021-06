Stran od zlaganih objemov oblastnikov

IZJAVA DNEVA

"Janeza Janšo sem fotografiral že na kakem kongresu ZSMS, potem kot gledalca demonstracij GP Grosuplje v Ljubljani, aretacijo 31. maja 1988, prihod iz vojaškega zapora in sodišča 27. julija 1988, v zaporu na Dobu in Igu leta 1989, na Zborovanju proti korupciji 1994 pred sodiščem v Ljubljani, 2013, ob odhodu na Dob 2014 ter na zborovanju na jasi za parlamentom Shod odbora, tudi 2014."

"Že takoj po slovenski vojni sem se odločil, da ne bom protokolarni fotograf in doživljal vrhuncev ob stiskanju rok in zlaganih objemih oblastnikov. Želel sem si svobode, ne pa omejitev protokola. Čas spontanosti je takrat minil in tam nimam kaj iskati.”

(Fotograf Tone Stojko o tem, da premier Janez Janša danes najbrž več ne zaide pred njegov fotoaparat; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)