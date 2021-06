Si NSi prilašča dosežke slovenskih športnikov?

BREZ KOMENTARJA

Reklamna akcija stranke NSi ob 30. obletnici osamosvojitve vključuje fotografije številnih uspehov slovenskih športnikov in drugih znanih državljank in državljanov Slovenije, ki so v zadnjih treh desetletjih dosegali mednarodne dosežke.

© NSi / Twitter

© NSi / Twitter