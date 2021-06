Kaj »coming out« pomeni za LGBTIQ+ osebe

Izšla je publikacija Srčna sporočila, ki je nastala na podlagi letošnje raziskave znotraj LGBTIQ+ skupnosti v Sloveniji

© Srčna sporočila / Zavod TransAkcija

Publikacija Srčna sporočila (LGBTIQ+ skupnost o coming outu) je nastala iz odgovorov na vprašanje "Kaj bi povedal_a oz. svetoval_a nekomu, ki še ni naredil_a coming outa/razkritja, ampak to načrtuje v prihodnosti?", ki je bilo eno od vprašanj v raziskavi LGBTIQ+ osebe in coming out, ki so jo pri Zavodu TransAkcija izvedli med februarjem in aprilom letos.

S publikacijo želijo informirati čim več ljudi tudi onkraj LGBTIQ+ skupnosti. Razkritje oziroma coming je izkušnja, ki je za LGBTIQ+ osebe pomemben mejnik v življenju. Junija sicer tudi v Sloveniji beležimo mesec ponosa. V kar nekaj mestih že več dni potekajo dogodki, ki se bodo zaključili s tradicionalno povorko - parado ponosa. Prva bo v soboto, 19. junija, v Ljubljani, on zaključku Mavričnega junija bodo imeli povorko tudi v Mariboru, in sicer 26. junija, letos pa se bo odvila tudi v Slovenj Gradcu (3. julija) in Novi Gorici (4. septembra).

© Srčna sporočila / Zavod TransAkcija

Porast vidnosti LGBTIQ+ oseb in tematik v zadnjem desetletju vodi v velik porast outiranih (razkritih) LGBTIQ+ oseb, kar lahko za osebe, ki še niso out, pomeni vprecejšen pritisk. "Ne moremo bolj poudariti sporočil, ki odzvanjajo tudi tekom celotne publikacije; vse ob svojem času. Outiraj se, ko veš, da je okolje zate varno. Tvoja identiteta in občutki niso nič manj resnični, legitimni in pomembni, če (še) nisi out. Tudi ti, sedaj, neoutiran_a, si del LGBTIQ+ skupnosti. Vse neoutirane LGBTIQ+ osebe so del LGBTIQ+ skupnosti," so zapisali v publikaciji.

Sporočila v publikaciji so med seboj zelo raznolika, nekatera imajo tudi med seboj nasprotujoče si vsebine oz. nasvete. "Pomembno je, da iz publikacije vzameš sporočila, ki te nagovorijo, najbolj sežejo v srce ali se ti zdijo najbolj pomembna zate v tvoji dani življenjski situaciji. LGBTIQ+ skupnost zajema zelo raznolike skupine oseb, saj ni enega in edinega pravilnega načina biti LGBTIQ+ oseba ali načina outiranja. Raznolikost sporočil publikacije to lepo ponazori, želimo pa si, da ti je publikacija v navdih in oporo, ne pa tudi v breme," še piše v Srčnih sporočilih.

© Srčna sporočila / Zavod TransAkcija

Tako kot obstajajo nenapisana družbena pravila in norme v splošni družbi, ta obstajajo tudi v LGBTIQ+ skupnosti. "Vemo, kako velik pristisk je delati prve coming oute in poskušati spoznavati nove osebe in skupine. Zato poudarjamo, da je vsak način biti in živeti sebe, kot LGBTIQ+ oseba, lep in legitimen. Četudi vse_i ne govorimo istega jezika, smo del skupnosti in smo vredne_i spoštovanja. Tudi ti. Naša želja je, da v publikaciji najdeš kakšna sporočila zase in da, kadar boš pripravljen_a oz. to želel_a, v LGBTIQ+ skupnosti najdeš krog svojih ljudi. Ali pa, da one_i najdejo tebe," so še objavili v publikaciji.

© Srčna sporočila / Zavod TransAkcija

Celotna zloženka je v digitalni obliki na voljo na tej spletni povezavi (pdf) >>