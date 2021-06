»Pač ne! Tega jim ne bomo dopustili!«

IZJAVA DNEVA

"Tako imenovanim osamosvojiteljem pa lahko rečem, da smo v času osamosvajanja resnično sanjali o pošteni, pravični, svobodni in demokratični družbi, o blaginji vseh državljanov. Sanjali smo o Evropi, ki je bila naš resnični svetilnik. Nikakor pa si nismo niti v najbolj morastih sanjah predstavljali, da bomo po tridesetih leti priča vladnemu uničevanju kakovostnih medijev (STA, RTV, Radio Študent itd.), dekonstrukciji neodvisnega sodstva in parlamentarne demokracije, šikaniranju in poniževanju vseh drugače mislečih, protestnikov itd. Niti v najbolj morastih sanjah si nismo predstavljali, da bomo postali ena od problematičnih in pobalinskih držav, ki pomaga pri uničevanju evropske ideje, ki sicer ni idealna, a je boljša kot življenje v diktaturi ene stranke in ene miselnosti oziroma ideologije."

"Mnogi tako imenovani osamosvojitelji z aktualnim predsednikom vlade na čelu so si privatizirali široko ljudsko gibanje za samostojnost in si pripeli vse medalje ter zasluge za osamosvojitev. To naj bi jim dalo večno in ekskluzivno pravico, da si lahko lastijo državo in da z njo počnejo, kar koli se jim zahoče. Pač ne! Tega jim ne bomo dopustili!"

(Rok Kralj v pismih bralcev o tako imenovanih osamosvojiteljih, ki so privatizirali široko ljudsko gibanje za samostojnost; via Dnevnik)