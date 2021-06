»Slovenija nam je zaprla vrata«

Zaradi novele zakona o tujcih je vprašljiva tudi usoda številnih tujih študentov, ki ne prihajajo iz EU. Teh je v Sloveniji več tisoč.

Marija Jeremić, 25 let, prihaja iz Srbije, a v Sloveniji živi že devet let. Poleg študija poučuje slovenščino tujim srednješolcem, ki so nameravali vpisati študij v Sloveniji, a jim je zaradi novega zakona morala sporočiti, da to morda ne bo mogoče.

© Uroš Abram

Marija Jeremić je študentka primerjalne književnosti. Bolj kot proza jo zanima poezija in rada pove, da dobre v Sloveniji ne primanjkuje. Slovenski jezik je namreč prvič slišala ravno iz ust pokojnega pesnika Tomaža Šalamuna, ki se je ob obisku v Srbiji odločil svojo poezijo brati v srbskem in tudi slovenskem jeziku. Pred devetimi leti se je preselila v Slovenijo, kjer je dokončala srednjo šolo in vpisala študij na ljubljanski filozofski fakulteti. Danes dokončuje magisterij in se obenem že spogleduje s svojim naslednjim izzivom – z doktoratom iz primerjalne književnosti. A njeno življenje bi se po devetih letih bivanja tu – podobno kot številnim tujim študentom – lahko kmalu drastično spremenilo.