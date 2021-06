Eldorado za organizirani kriminal

Vlada sistematično razgrajuje ključne institucije v boju proti organiziranemu kriminalu. Sedaj je na vrsti finančna uprava.

Rok Snežič, potem ko je že odsedel zaporno kazen zaradi davčnih utaj: njegov prvi prijatelj vodi Furs. Njegov najboljši prijatelj pa vlado.

© Marko Pigac

V obdobju vegradov, menedžerskih prevzemov, krepitve podalpskih oligarhov – to je pred približno desetimi leti – je bila javnost ogorčena nad neučinkovitostjo državnih organov. Menedžerji so prevzemali podjetja na kredit, mnogi so jih nato izčrpavali in celo namenoma potiskali v stečaj, odpuščali so delavce ter svoje kriminalno delo nadaljevali v vzporednih podjetjih. Drugi delavcem leta in leta niso plačevali socialnih prispevkov, tretji, recimo v Vegradu, so pred stečajem vsem na očeh uničevali dokumentacijo in premoženje prepisovali na sorodnike ali ga pošiljali v davčne oaze – zgodilo pa se ni nič.