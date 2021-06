Polni športni dogodki, maše in romanja, mrtva kultura

Neprivilegirana kultura

Omejitve za šport (zaključek kolesarske dirke Po Sloveniji

© tourofslovenia.si

Epidemije je konec, nekateri ukrepi ostajajo. Ti se nanašajo predvsem na prireditvene dejavnosti, ki so trpele hude posledice v vsem času epidemije.

Med ukrepi, ki nas bodo spremljali še naprej, sta nepopolna zasedenost dogodkov, v veljavi ostaja pogoj PCT (prebolel, cepljen, testiran) za udeležbo na dogodkih v notranjih prostorih. Kljub poletnemu prebujanju bo velik del te dejavnosti ostal prizadet vsaj še nekaj časa – a ob tem nekateri opozarjajo, da pogoji, pod katerimi so potekali kulturni dogodki, in pogoji, pod katerimi so potekali športni, v praksi niso bili enaki.

Kot primer, kako bodo čez poletje potekali kulturni dogodki na prostem si lahko ogledamo festival Ment, ki je potekal na začetku junija. »Organizirati festival v teh časih in pod temi pogoji ne bi bilo mogoče, če ne bi imeli na razpolago dovolj javnih sredstev. Preprosto je finančno nevzdržno delati v teh pogojih za kogarkoli, ki nima dodatnih virov prihodkov. V tem pogledu smo zelo privilegirani,« razlaga Andraž Kajzer, umetniški direktor festivala Ment in član društva Mi delamo dogodke. »V poletno sezono kljub koncu epidemije vstopamo pod slabšimi pogoji, kot smo jih imeli prejšnje poletje. Ostajajo tako omejitve pri kapacitetah kot pogoj PCT. Hkrati se za delavce v industriji ukinja univerzalni temeljni dohodek in v resnici ne vem, kako bodo lahko nekateri preživeli.«

Omejitve za kulturo (festival Ment)

© Urška Boljkovac

Na drugi strani so se znašli športni dogodki, za katere so veljali podobni ukrepi kot za kulturne, a so, tako se vsaj zdi, uspeli shajati bolje. Ob koncu maja smo lahko spremljali več kot 3000 gledalcev na nogometni tekmi med Mariborom in Muro, podobne prizore pa smo si lahko ogledali ob kolesarski dirki po Sloveniji. Ne zgolj množice ob ograji trase tekmovanja – na trgu v Novem mestu se je ob sprejemu zmagovalcev spet zbrala velika množica ljudi. »Dogajanje je bilo v celoti na prostem, seveda pa si ne delamo utvar in vemo, da je bilo na določenih odsekih veliko ljudi,« so na očitke odgovorili organizatorji. »Podobno je bilo tudi v Novem mestu, zanimanje za dirko je preseglo naša pričakovanja.« Kljub očitkom zagotavljajo, da so se ob organizaciji dogodka dosledno držali vseh zdravstvenih ukrepov, dirko pa so zaradi še vedno veljavnih ukrepov izpeljali brez spremljevalnih dogodkov.

Poznamo še drznejše prireditelje – v času epidemije je bila to katoliška cerkev. Samo spomnimo se množičnega romanja na Brezje ali maše v Mekinjah v času prepovedi zbiranja. Bolj kot športni dogodki, maše in romanja, pa so navsezadnje polni nakupovalni centri. A kaj ko so bili za širjenje virusa očitno ves čas najbolj krivi kultura in protesti …