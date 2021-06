Obleke nimajo spola

Krila namesto hlač v podporo enakosti

Profesor matematike Jose Piñas

© Twitter, Jose Piñas

V Španiji so nekateri profesorji in dijaki ter študenti začeli nositi krila, da bi izrazili solidarnost z žrtvami nasilnežev v šolah. Lani oktobra je namreč 15-letni dijak Mikel Gómez prišel v šolo v krilu, da bi izzval družbene vloge in podprl pravice žensk. A ker ozkogledi učitelji njegove akcije niso razumeli, so ga peljali k psihologu. Gómez je nato svojo izkušnjo posnel na priljubljeni mobilni aplikaciji TikTok, ki ima že skoraj milijardo uporabnic in uporabnikov, ter tako zgodbo ponesel v svet. Naletela je na številne pozitivne odzive, število ogledov pa je že preseglo več milijonov.

Gómezov viralni video je nato sprožil gibanje, ki ga je posnemalo na stotine mladih Špancev: v znak solidarnosti so 4. novembra lani za v šolo oblekli krila. Zdaj so se akciji pridružili še učitelji, med njimi tudi profesor matematike Jose Piñas, ki je na Twitterju zapisal: »V šoli, kjer zdaj učim, sem moral pred 20 leti zaradi svoje spolne usmerjenosti prenašati žaljivke. Veliko učiteljev je zgolj gledalo stran. Za potezo sem se odločil, ker je bil dijak Mikel izključen in poslan k psihologu zgolj zaradi tega, ker je v šolo prišel v krilu.« Po Piñasovem zapisu se je akciji pridružilo še več učiteljev, dva od njih sta v mesecu maju vsak dan za v šolo oblekla krilo, fotografije objavila na družbenih omrežjih ter dodala ključnik #LaRopaNoTieneGenero, kar v prevodu pomeni »obleke nimajo spola«. O gibanju, ki sta ga sprožila, je poročal tudi ugledni španski časnik El Pais.

A zgodba se tu ni končala; organizirala se je nova skupina študentov, tokrat z Inštituta Johana Carballeire, ki v šoli nosi krila vsak četrti dan v mesecu. Član skupine je za španski časnik Público dejal, da jih v šoli vedno učijo o matematiki, zgodovini in jezikih, a nikoli o nečem tako pomembnem, kot je enakost.

Da je lahko krilo zgolj obleka, ki nima spola, so želeli opozoriti tudi s fotografsko razstavo članic prve mariborske drag hiše Haus of Vulva, ki je bila v štajerski prestolnici na ogled v okviru Mavričnega junija. Fotografije, ki jih je ustvarila Ema Širec, so neznanci uničili že prvo noč. Uničene so bile tudi fotografije Gregorja Salobirja, posnete na festivalu Jazz ma’mlade, ki so bile obešene na drevesih. Vandalizem na eni in homofobija na drugi strani. Da imamo tudi v Sloveniji težave s sprejemanjem različnosti, pričajo številni sovražni komentarji pod objavami zvezdnika bosanskega sevdaha Boža Vreća, ki prav tako nastopa v krilu in bo imel 30. junija koncert v Cankarjevem domu.

Še pred tem, natančneje v soboto, 19. junija, je v Ljubljani potekala tradicionalna parada ponosa, ob zaključku Mavričnega junija bodo imeli povorko tudi v Mariboru, in sicer 26. junija, letos pa bo potekala tudi v Slovenj Gradcu (3. julija) in Novi Gorici (4. septembra).