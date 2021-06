Pahor: »Politika nima take moči, da bi močno čustveno razmajala slovensko ljudstvo«

IZJAVA DNEVA

"Vendar pa ocenjujem, da ne seže tako globoko, kot meni strankarska politika. Politika nima take moči, da bi močno čustveno razmajala slovensko ljudstvo, ni tako ultimativno močna, tako odločujoča za njihovo bivanje, kot mislijo premnogi strankarski veljaki in če imam prav, se bo to reflektiralo na volitvah."

(Predsednik republike Borut Pahor o razkolu med ljudmi, ki ga je povzročila vladajoča politika; v intervjuju za STA)