»Janše se ne bojim, en človek ne more uničiti demokracije«

IZJAVA DNEVA

"Politika je državljane sprla kot še nikoli doslej, sovraštva v družbi še nikoli ni bilo toliko, gre za posledico politike ekstremizma, soliranja in izsiljevanja na vseh področjih, Desus je vse to tiho podpiral in je zato soodgovoren za razmere v družbi. Stranka mora zato najprej razčistiti, katere vrednote še podpira, prepričan sem, da je sposobna preživeti na daljši rok, a ne kot stranka pragmatizma, pač pa kot stranka, ki ima jasen odnos do ideoloških vprašanj."

"Jaz se nikogar ne bojim. Enega človeka se ni treba bati, posameznik pač ne more uničiti demokracije v Sloveniji. Ni težava Janša, pač pa politika SDS."

(Ljubo Jasnič, kandidat za predsednika Desusa, o tem, da stranka lahko preživi le z jasnim odnosom do ideoloških vprašanj, in ne kot stranka golega pragmatizma; via Delo)