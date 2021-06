FOTOGALERIJA: Orbanizacija Slovenije

Namen tokratnega petkovega protesta je bil razgaliti tesno sodelovanje Janeza Janše in madžarskega premiera Viktorja Orbana

© Janez Zalaznik

Petkovi kolesarji so včeraj protestirali proti madžarskim prevzemom slovenskih podjetij in orbanizaciji Slovenije. Poudarili so, da Slovenija vse bolj sledi orbanizaciji tudi v nazorskih usmeritvah, pri čemer se oddaljuje od trdno vzpostavljenih demokracij in se povezuje s t. i. Višegrajsko skupino.

Protestniki na kolesih so se nekaj časa zadržali na Trgu republike, nato pa so se odpravili proti Prešernovem trgu. Poudarili so, da je namen protesta razgaliti tesno sodelovanje slovenskega premiera Janeza Janše z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, kar so ponazorili z maskami Orbana in Janše, ki sta ju nosila dva izmed protestnikov.

Protestniki so sicer še poudarili, da se pod zdajšnjo vlado madžarski vpliv širi na celoten politični ustroj Slovenije, kar se po njihovem mnenju kaže "v omejevanju pravic civilne družbe, svobode medijev ter v ksenofobni in rasistični retoriki."

© Gašper Lešnik

Protestniki so izpostavili, da zadnja dogajanja kažejo na razprodajo slovenskega premoženja madžarskim kupcem v zameno za politično, medijsko in ekonomsko podporo. "V preteklem letu spremljamo očitno koordiniran in strateški proces povečevanja madžarskega vpliva v državi. To dejstvo še bolj podkrepijo primeri, kakršnemu smo bili priča pred nekaj tedni. Ko najboljši ponudnik ni madžarsko podjetje, se prodaja potencialnim tujim kupcem zaustavi," so v sporočilu za medije zapisali v Protestni ljudski skupščini.

Zapisali so, da v slovenskem prostoru nastaja infrastruktura, ki se od naftnih derivatov, hotelskih nastanitev, bančništva, železniške infrastrukture razrašča do medijev, s katerimi želi premier Janša nadzorovati javni diskurz in širiti lastno propagando.

© Luka Dakskobler

Ob koncu protesta so med protestnike razdelili t. i. protestne bone, s katerimi so pozvali k protestom tudi naslednji petek. Slišati je bilo še izraze podpore STA, Radiu Študent, pobudnikom referenduma o noveli zakona o vodah ter Paradi ponosa, ki se bo odvila v soboto.

Več utrinkov v fotogaleriji Gašperja Lešnika, Luke Dakskoblerja in Janeza Zalaznika.