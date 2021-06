»Stvari so se tako zaostrile, da se mora civilna družba bistveno bolje organizirati«

IZJAVA DNEVA

"Moje zaupanje v civilno družbo je bistveno večje kot strah pred diktaturo. A stvari so se tako zaostrile, da se mora civilna družba bistveno bolje organizirati. Ne samo tako, da skrbi za izpostavljene posameznike, da skrbi za organizacijo protestov. To je nujno. A treba je izpeljati tudi atomiziran upor vsakega posameznika. Ta je po izvedbi tako zelo enostaven, vendar tako težko uresničljiv. Toda znaki so dobri. Dobivam bistveno več pisem podpore kot grozilnih pisem."

(Penolog Dragan Petrovec o tem, da se mora civilna družba bistveno bolje organizirati; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)