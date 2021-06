»Za politiko so starejši nekoliko pomembnejši, ker so pač volivci«

IZJAVA DNEVA

"V tridesetih letih samostojne Slovenije smo prešli iz vključujoče družbe, kar je vodilo do poenotene odločitve za samostojnost in začetnih prizadevanj za gradnjo institucij nove države, do vedno bolj razlikovalne in izključevalne družbe, ki razlike spreminja v izključevanje tako, da se na eni strani ustvarjajo nove elite v svojih ekskluzivnih svetovih, na drugi strani pa vedno več na rob potisnjenih družbenih skupin; mladim se očita, da so neizkušeni, starejši naj bi samo zajedali zdravstveno in pokojninsko blagajno, brezposelnim in socialno ogroženim pa, da so si za svoj položaj sami krivi, ker se zanašajo zgolj na pomoč države. To je posledica uveljavljanja neoliberalne agende, ki preferira elite in socialno marginalizira revnejše. Toda za politiko so vsaj starejši nekoliko pomembnejši, ker so pač volivci. Mladi do osemnajstega leta pa niso niti volivci."

(Socialna psihologinja dr. Mirjana Ule o tem, da mladi niso več pomemben družben akter, nimajo niti ekonomske samostojnosti niti politične moči; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)