»Pred 30 leti smo le izkoristili pravico do osamosvojitve. Nič več.«

IZJAVA DNEVA

"Enkrat za veke vekomaj jim v obraz vrzimo preprosto dejstvo, da smo se osamosvojili vsi. Vsi državljani ne glede na starost, narodnost, vero ali ideološko pripadnost. Osamosvojitev je bila logična posledica vsega, kar se je prej na teh tleh dogajalo od sredine sedemdesetih naprej."

"In ne pozabite, da je imela ta grozna, ta diktatorska, ta komunistična in avtokratska državna tvorba šestih republik v ustavi zapisano eno smešno pravico. Pravico do osamosvojitve. Pravico do avtonomije. Skratka, pred tridesetimi leti smo le izkoristili to pravico. Nič več. Nobenih uresničevanj tisočletnih sanj ali zgodovinskih vojn in borb. Preprosto smo vzeli zares eno dodeljeno pravico. Začeli smo zares brati ustavo. Začeli smo verjeti, da ta pravica ni okras, temveč je zapisana v temelje federacije. Pika."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da je bila osamosvojitev logična posledica vsega, kar se je prej na teh tleh dogajalo od sredine sedemdesetih naprej; via Dnevnik)