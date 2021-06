FOTOGALERIJA: Tisoči v podporo pravicam LGBT+

Parada ponosa v Ljubljani

© Janez Zalaznik

Včeraj je v Ljubljani potekala parada ponosa v podporo človekovim pravicam in vidnosti LGBT+ oseb. Zbralo se je več tisoč ljudi. Povorka je po ljubljanskih ulicah potekala od Metelkove do Kongresnega trga, kjer so jo sklenili nagovori in glasbeni program.

© Gašper Lešnik

Več v fotogaleriji Janeza Zalaznika in Gašperja Lešnika.