»Epidemijo bomo lažje premagali, če bomo sodelovali strokovnjaki iz različnih strok«

IZJAVA DNEVA

"Mislim, da so takšne delitve napačne in povsem nepotrebne. Sploh v sodobnem, globaliziranem svetu se srečujemo s kompleksnimi težavami, katerih rešitev je le v sodelovanju različnih strok. Mislim, da to lepo prikaže tudi trenutna epidemija covida-19. Seveda je to v osnovi medicinski problem, a je tudi družbeni, in laže ga bomo premagali, če bomo pri tem sodelovali strokovnjaki iz različnih strok. Strokovnjaki z znanjem medicine morajo znati razložiti, kako delujejo cepiva in zakaj niso nevarna, družboslovje pa nam lahko pri tem pomaga, kako nasloviti dvomljivce in kako sporočilo o koristnosti cepljenja spraviti med čim več ljudi. Tu ima lahko vlogo tudi umetnost, kar je pokazal primer iz Italije, kjer so pripravili zelo lepe umetniške paviljone za cepljenje, ki ljudi privabljajo in dajejo pozitivno noto, upanje v prihodnost."

(Gregor Majdič, novoizvoljeni rektor ljubljanske univerze, o tem, da so predvsem politiki začeli poudarjati pomembnost naravoslovnih znanosti, za družboslovne pa se zdi, da si želijo, da bi morda, tudi zaradi družbene kritičnosti, ostajale na margini; via Delova Sobotna priloga)