Opomin politikom, da za svoje besede in dejanja odgovarjajo delodajalcem – državljanom

Platformo Obljuba dela dolg opozarja na politično (ne)odgovornost v Sloveniji

Predsednik vlade s strankarskimi kolegi v Državnem zboru. Spletna platforma bo njegovi vladi gledala pod prste in nadzirala prelomljene in izpolnjene obljube.

© Borut Krajnc

Center za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji Oštro in Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja, sta lansirala spletno platformo Obljuba dela dolg, interaktivno preglednico političnih obljub in nenehen opomin politikom, da za svoje besede in dejanja odgovarjajo delodajalcem – državljanom. Na platformi bo mogoče spremljati življenjsko pot relevantnih političnih obljub in analize o njihovem izpolnjevanju, s čimer bosta skušali organizaciji dvigniti politično odgovornost ter krepiti zaupanje v politiko in posledično spodbuditi sodelovanje v političnih procesih.

"V Sloveniji vlada visoko nezaupanje v delo politikov, kar predstavlja pomemben del krize demokracije. Nezaupanje vodi v razočaranje nad politiko, kar v začaranem krogu ohranja nizko udeležbo v različnih političnih procesih, kot so volitve, s tem pa nizko legitimnost odločevalcev. Vse to omogoča pomanjkanje politične odgovornosti na vseh ravneh, k čemur pripomore tudi odsotnost preprostih orodij oziroma mehanizmov za spremljanje uresničevanja političnih obljub," so zapisali v skupnem sporočilu za javnost.

Na platformi bo mogoče spremljati življenjsko pot relevantnih političnih obljub in analize o njihovem izpolnjevanju, s čimer bosta skušali organizaciji dvigniti politično odgovornost ter krepiti zaupanje v politiko in posledično spodbuditi sodelovanje v političnih procesih.

S platformo želita organizaciji krepiti zaupanje v politiko ter spodbuditi politično in volilno angažiranost javnosti, političnim funkcionarjem pa nastaviti ogledalo, v katerem se bo zrcalil njihov trud za uresničevanje zastavljenih ciljev oziroma njegovo pomanjkanje. Obljuba dela dolg bo služila tudi kot opomin, da javnost podrobno spremlja delo politikov, kar naj jih zaveže k večji politični odgovornosti, so dodali.

"Platforma bo z dodatnimi poglobljenimi analizami dela politikov odpirala vrata tudi širšim pogledom na stanje politične odgovornosti in zaupanja v Sloveniji, hkrati pa ozaveščala o pomenu nadzora nad delom političnih odločevalcev. Poleg tega bo koristila zagovorniškim nevladnim organizacijam in novinarjem, saj jim bodo predstavljene vsebine skupaj z metodologijo preverjanja političnih obljub zagotavljale podporo pri spremljanju dela političnih funkcionarjev in vršenju pritiska na odločevalce," so poudarili v sporočilu za javnost.

Obljuba dela dolg

© obljubadeladolg.si

Izpostavili so, da spremljanje izpolnjevanja političnih obljub sicer temelji na neodvisnem iskanju dokazov, pri čemer so uporabljeni zgolj verodostojni in preverljivi viri. "Obljube so izbrane iz koalicijske pogodbe, na platformi pa svoje mesto najdejo zgolj tiste, ki so dovolj konkretne, da je njihovo izpolnjevanje mogoče spremljati na podlagi jasnih kriterijev. Vsaki obljubi je dodana analiza že sprejetih ukrepov in tistih, ki so še v pripravi, na podlagi tega pa je podana ocena aktualnega stanja njenega izpolnjevanja. Oštro in Danes je nov dan bosta obljube dodajala postopoma, razvoj dogodkov na področju posameznih obljub pa beležila s sprotnimi dopolnitvami analiz," so dodali.

Če oziroma ko bo vlada posamezno obljubo izpolnila ali jo prelomila, bo ta dobila končno oceno, ki bo pospremljena s poglobljeno analizo in končno utemeljitvijo. Po koncu mandata koalicije bo tako vsaka obljuba opremljena z oceno »izpolnjena« ali »prelomljena«, do takrat pa bo imela dodeljeno eno od naslednjih ocen: izpolnjena, prelomljena, nedotaknjena, v izvajanju, zastala ali še ni ocene.

Predogled spletne platforme

© obljubadeladolg.si

Podrobnejši opis metodologije je dostopen na spletnem mestu Obljuba dela dolg.