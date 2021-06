»V DeSUS zmagala struja, ki ne želi za vsako ceno podpirati aktualne vlade«

IZJAVA DNEVA

"Z izvolitvijo novega predsednika DeSUS Ljuba Jasniča v slovensko politiko vstopa nova dinamika, ki bi lahko pospešila določene procese, ki jih spremljamo zadnjih nekaj mesecev. Razplet kongresa DeSUS nedvomno kaže, da je v razklani stranki, ki je v letu in pol zamenjala kar tri predsednike, zmagala struja, ki ne želi za vsako ceno podpirati aktualne vlade pri njenem lomastenju po družbenem tkivu. Ključno vprašanje pred novim vodstvom upokojenske stranke je, ali bodo stranki sledili tudi poslanci DeSUS, ki so se v obdobju prostega teka navlekli politike pragmatizma in gnilih kompromisov. Poslanci in stranka DeSUS se bodo morali kmalu odločiti, ali bodo v predvolilno kampanjo, ki se je nedvomno že začela, vstopili kot opozicijska ali kot vladna stranka."

(Novinar Zoran Potić o tem, da izvolitev novega predsednika DeSUS prinaša v slovensko politiko novo dinamiko; via Dnevnik)