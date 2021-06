»Natakarji, receptorji, prodajalci ne smejo postati zdravstvena policija«

IZJAVA DNEVA

“To, da bi natakarji, receptorji in drugi zbirali posebne vrste osebnih podatkov, vsekakor ne pomeni sorazmerne obdelave osebnih podatkov. Pri opredeljevanju ukrepov se na to pogosto pozablja. Natakarji, receptorji, prodajalci namreč niso in ne smejo postati zdravstvena policija. Tudi nimajo možnosti brskanja po dokumentih posameznika. Na tem mestu je, kot že rečeno, potreben razmislek, čemu služijo ta pravila in, ali bi bilo cilje odpiranja storitev mogoče doseči na drug način, brez obdelave osebnih podatkov gostov, ki so poleg tega nezanesljivi, preverjanju pa so izpostavljeni le tisti gostje, ki tam niso poslovne narave. Če namreč ti ukrepi niso znanstveno ustrezno podkrepljeni, pomenijo neutemeljen poseg v pravice."

(Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik o tem, kdo lahko zbira naše osebne podatke; via MMC RTV SLO)