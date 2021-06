Prijave za referendumsko glasovanje iz tujine samo še do petka

V petek, 25. junija, se izteče rok za prijavo za glasovanje na referendumu o noveli zakona o vodah za vse tiste, ki bodo v času referenduma v tujini

"Vsi tisti, ki bodo v času referenduma proti škodljivemu zakonu o vodah na morju ali na potovanju v tujini, morajo svojo namero o glasovanju iz tujine prijaviti Državni volilni komisiji," so v sporočilu za javnost opozorili v Gibanju za pitno vodo.

"Če boste na dan referenduma v tujini, na primer na morju, na potovanju ali pa imate stalno prebivališče v tujini, lahko glasujete na enega izmed dveh načinov: po pošti ali pa osebno na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije. V obeh primerih morate najkasneje do petka, 25. junija 2021, sporočiti, da boste glasovali iz tujine. Obvestilo o glasovanju iz tujine lahko pošljete prek portala e-uprava, v katerem označite, na katerega od dveh načinov boste glasovali," so dodali.

Z dopusta lahko glasujete po pošti

Če boste glasovali po pošti, boste vpisali naslov v tujini, na katerega želite prejeti volilno gradivo. Gradivo boste nato izpolnjeno poslali nazaj na naslov pristojne okrajne volilne komisije (naslov bo izpisan na povratni ovojnici, ki jo vsebuje volilno gradivo), ali pa na naslov diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije. Vsi tisti, ki pa bodo na počitnicah z vlakom, avtodomom, jadrnico ipd. in ne vedo, kje v tujini se bodo v času referenduma nahajali, pa namesto izbranega naslova v tujini v isti obrazec vpišejo "osebna vročitev" ali pa se odpravijo na sedež okrajne volilne komisije.

Do kdaj je treba oddati glasovnico na pošto?

V Gibanju za pitno vodo so opozorili, da bodo kot veljavne upoštevane glasovnice, ki bodo nosile poštni žig pred 19. uro, z dne nedelje, 11. julija 2021. "Ker pošte ob sobotah in nedeljah verjetno ne obratujejo, predlagamo, da preverite delovni čas vaše najbližje pošte in na njej glasovnico oddate v petek ali v soboto. Poleg tega se kot veljavne upoštevajo samo glasovnice, ki na Državno volilno komisijo po pošti iz tujine prispejo do ponedeljka, dne 19. julija, do 12. ure," so zapisali.

Druga možnost glasovanja iz tujine pa je glasovanje na diplomatskem-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije, ki poteka 11. julija med 9. in 17. uro po lokalnem času. Tam postopek glasovanja poteka enako kot na volišču v Sloveniji (identifikacija volivca z osebnim dokumentom, podpis volivca, glasovanje z glasovnico).

Povezavo za prijavo na glasovanje iz tujine najdete na tej spletni povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5206.

Več informacij pa na spletnem mestu www.zapitnovodo.si.