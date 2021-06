»Državna proslava ni naša proslava. Ni proslava za ljudi.«

"In kot je zastavljena, z Janezom Janšo, njegovo fašistično politiko in njegovimi pajdaši, ne predstavlja ničesar, kar bi želeli proslavljati," so zapisali v Protestni ljudski skupščini in za petek ob 19. uri na Prešerenovem trgu v Ljubljani napovedali praznik ljudstva, alternativno proslavo, ki bo konkurirala Janševi na Trgu republike

Napoved praznika ljudstva

© Protestna ljudska skupščina / Facebook

Protestna ljudska skupščina je v sporočilu za javnost zapisala, da bo tokratni petkov protest ob Dnevu državnosti hkrati tudi alternativna proslava ljudstva. "Strahovlada se bo ob tej priložnosti ponovno ogradila od ljudi, saj bo isti večer na Trgu republike "državna proslava", ki predstavlja zgolj interese in zasedbo ozke politične elite. Tja bodo prišli predvsem Janševi pajdaši, saj je že po naboru povabljenih jasno, da gre predvsem za željo po širjenju politične agende ekstremne desnice in fašističnih tendenc znotraj EU," so zapisali protestniki in protestnice ter opozorili, da je enako simptomatično, da je osrednjo vlogo na vladni proslavi dobila Cerkev, ki pri osamosvojitvi Slovenije ali njeni viziji ni imela nikakršne ključne vloge. "Gre torej za vsiljevanje vere, za vmešavanje vere v politiko, kamor ta, tudi po ustavi, absolutno ne sodi," so dodali.

Poudarili so, da bi na tak dan vsaka normalna vlada želela nagovoriti ljudi in omogočiti praznovanje vseh. "Po dobrem letu vlade Janeza Janše več kot jasno, da njegova politika temelji na širjenju sovraštva, razdora in žalitev in da bo tudi to priložnost izrabil in zlorabil za lastne politične in privatne interese," so zapisali in opozorili, da se vedno bolj kaže, da bo tudi letošnja državna proslava (tako kot lanska) jasen odraz tvlade, ki jo organizira ‒ "polom in razočaranje".

V sporočilu za javnost so izpostavili tudi nekaj statističnih podatkov, saj zadnje raziskave javnega mnenja in življenjskega standarda kažejo katastrofalno sliko Slovenije, ki "zagotovo ne predstavlja tega, kar so si borke in borci pred 30 leti predstavljali". Med drugim so opozorili, da 40 odstotkov najrevnejših Slovencev zasluži realno manj kot so leta 1980, da dobrih 61 odstotkov državljank in državljanov meni, da Slovenija v 30 letih ni upravičila pričakovanj, več kot 66 odstotkov ljudi pa meni, da je Janševa vlada neuspešna.

Na proslavi, ki predstavlja praznik ljudstva, se bodo spomnili na jasne zahteve, ki so jih oblikovali za grajenje boljše družbe in dostojnega življenja za vse.

"Že lansko leto smo organizirali Protestno ljudsko skupščino, na kateri je sodelovalo okoli 3000 ljudi, ki so na podlagi izzivov današnjega časa oblikovali priporočila, zahteve in pobude. Poglavitne smo zbrali v knjižici "Smernice Protestne ljudske skupščine", ki predstavlja vizijo Slovenije v kateri imajo ljudje in okolje prednost pred kapitalom in korupcijo. Na petkovi proslavi bomo razdelili več kot 10.000 izvodov te knjižice in ljudi pozvali, da se vsak dan zavzemamo za te vrednote in na vseh frontah, ter vsak po svojih močeh, združeni prispevamo k uresničevanju teh ciljev," so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da bodo v petek obenem napovedali tudi datum naslednje Ljudske skupščine, ki bo predstavljala "nov korak pri doseganju zastavljenih idej, povezovanju civilne družbe in krepljenju upora".

Na alternativni proslavi bodo ljudstvo nagovorili predstavnice in predstavniki akademske sfere, sindikatov, veteranov boja za Slovenijo iz leta 1991, študentov, medijev, okoljevarstvenih organizacij, ženskih kolektivov, kulturnikov, izbrisanih, itd. Za pester kulturni program pa bodo med drugim poskrbeli Kombinatke, Pantaloons, Zborke, Nikolovski, Jani Kovačič in Zoran Predin.

