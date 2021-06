»Cerkev ni igrala popolnoma nobene vloge pri gradnji naše države v zadnjih 30 letih«

IZJAVA DNEVA

"Že iz seznama povabljenih gostov se vidi, da je povabil podobno misleče pajdaše, tudi program proslave je zelo ozek v tem pogledu. Da se daje tako zelo pomembno vlogo Cerkvi na sami proslavi, je nesprejemljivo. Cerkev ni igrala popolnoma nobene vloge pri gradnji naše države v zadnjih 30 letih. Zvonjenje zvonov in blagoslov lipe na državno proslavo sploh ne sodi, ker morata biti cerkev in država ločeni, to piše v naših temeljnih aktih, to pa predstavlja samo eno politično opcijo. Saj je povabljen tudi portugalski premier, ampak njegovo vlogo se bo osvetlilo šele čisto na koncu, pa čeprav gre za prenos predsedovanja s Portugalske na Slovenijo."

(Aktivistka in sindikalistka Tea Jarc o nesprejemljivi vlogi Cerkve na prihajajoči vladni državni proslavi; v izjavi za Večer)