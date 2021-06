Slovenskim političnim elitam se je uspelo dogovoriti zgolj za samostojnost

Zgodovinar dr. Božo Repe se v posebni številki Mladine sprašuje, kaj smo v 30 letih dobili namesto države

Zavezništvo Janše in Orbana je Slovenijo zaznamovalo predvsem v zadnjih nekaj letih

© Borut Krajnc

"Slovenskim političnim elitam se je uspelo dogovoriti zgolj za samostojnost (in potem še za vstop v EU), a to je bil zanje »konec« zgodovine. Kako državo osmisliti in doseči uresničitev tistega, kar so zapisale v programe, je bilo v trenutku pozabljeno," je v posebni številki Mladine ROJSTVO DRŽAVE (3. DEL) zapisal zgodovinar dr. Božo Repe. Dodal je, da kljub Demosovi obljubi, da svojega odnosa do preteklosti ne bo gradil na protipartijskem in protijugoslovanskem revanšizmu, je kulturni boj danes osrednja točka političnega delovanja desnega dela politike, zlasti SDS pa tudi NSi in katoliške cerkve ter z njimi povezanih medijev.

"Kljub Demosovi obljubi, da svojega odnosa do preteklosti ne bo gradil na protipartijskem in protijugoslovanskem revanšizmu, je kulturni boj danes osrednja točka političnega delovanja desnega dela politike, zlasti SDS pa tudi NSi in katoliške cerkve ter z njimi povezanih medijev."



Dr. Božo Repe,

zgodovinar

"Na slovensko zunanje ministrstvo so na primer z avstrijskega veleposlaništva pa tudi z ameriškega in še kakšnega prihajali »prioritetni« seznami premoženja, ki da ga je treba vrniti nekdanjim fevdalcem in pred vojno prezadolženim industrialcem," je med drugim zapisal Repe. Več preberite v obsežnem članku z naslovom Po tridesetih letih.

Posebna številka je že na voljo pri prodajalcih časopisov

Posebna izdaja MLADINA ZGODOVINA (v treh delih je sodelovalo kar 23 zgodovinarjev ter vrhunskih analitikov družbe znanstvenikov) se zaključuje s tretjim delom, ki obravnava obdobje po letu 2000, včlanitev v Evropsko unijo, obdobje neoliberalizma in velike finančne krize, hkrati pa prinaša poglobljene biografije ključnih akterjev. Trilogija se je začela v osemdesetih letih, nadaljevala v obdobje nastanka države in demokracije, zaključuje pa se pri analizi sodobne Slovenije, tudi današnjega časa.

Kaj smo torej storili s priložnostjo, ki jo mali narodi dobijo redko in velikokrat zgolj po naključju? Več preberite v posebni izdaji Mladine, ki je že na voljo pri prodajalcih časopisov in v naši spletni trgovini.