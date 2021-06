Najbogatejši so tudi med pandemijo, ko so ljudje množično umirali, bajno bogateli

4.416: Število umrlih v Sloveniji zaradi covid-19

Več kot 4 tisoč slovenskih zastavic v spomin na umrle v epidemiji v ljubljanskem parku Tivoli. 1 junij 2021 /

© Luka Dakskobler

V času, ko skuša Janševa vlada reformirati davke (in razbremeniti kapital) in ko so se članice G7 dogovorile, da bodo obdavčile multinacionalke (le po 15-odstotni stopnji), se je ameriški preiskovalni portal ProPublica dokopal do zaupnih podatkov ameriškega davčnega urada (Internal Revenue Service) in razkril, koliko dohodnine plačujejo najbogatejši Američani, titani sodobnega globalnega kapitalizma. Vse dobro poznamo. Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffett, Bill Gates, Rupert Murdoch, Mark Zuckerberg in drugi. Prenekateri delajo in mastno služijo tudi pri nas.