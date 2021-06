Dolge lovke propagandnega aparata stranke SDS

Širjenje obzorij

Oče in sin, prvi vodi vlado, drugi registrira portale za strankarska glasila

© Arhiv Mladine

Propagandni aparat stranke SDS se širi. Ob bok štiriindvajsetim strankarskim trobilom – pretežno lokalnim derivatom Demokracije in Nove24, kot so Utrip Ljubljane, Moje Posavje, e-Maribor in podobni – se pridružujejo štirje novi. Družba Nova obzorja je namreč v razvid medijev pred kratkim vpisala spletne portale Po poteh, Ljudski glas, Kulturni marksizem in Slovenski šolar. Kot zatrjuje direktor družbe Jože Biščak, si prizadevajo, da bi začeli delovati do konca julija.