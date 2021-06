Zgodovina slovenskega kapitalizma

Nova politična elita je verjela, da ji bo privatizacija prinesla tudi ekonomske, predvsem pa politične koristi

Najprej uspešni direktorji, potem tajkuni, na koncu zločinci: Aretacija Ivana Zidarja, večnega direktorja SCT. 12. februar 2008

© Borut Krajnc

"V devetdesetih, ko smo se navdušeni odločali za kapitalizem, pravzaprav nismo prav dobro vedeli, kaj je na drugi strani mostu; želeli smo le živeti tako kot ljudje v sosednji Avstriji in severni Italiji, spregledali pa, da imajo kapitalizem tudi v Južni Ameriki, da prinaša velike socialne razlike in veliko revščine, ki je vsaj pri nas pravzaprav nismo poznali. Jugoslavija – in z njo Slovenija – je imela že dolgo pred letom 1990 normalen trg produktov, trg dela in kapitala pa sta bila nenavadna," je sliti in doseči uresničitev tistega, kar so zapisale v programe, je bilo v trenutku pozabljeno," je v posebni številki Mladine ROJSTVO DRŽAVE (3. DEL), ki je že na voljo pri prodajalcih časopisov in v naši spletni trgovini, zapisal ekonomist dr. Jože Mencinger.