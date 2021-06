Kako smo iz socialistične Švice postali madžarsko predmestje

Priskrbite si novo posebno številko Mladine: ROJSTVO DRŽAVE (3. DEL)

Posebna številka Mladine je že na voljo pri prodajalcih časopisov in v naši spletni trgovini. O 30 letih slovenske države pišejo številni priznani avtorji. Kako smo iz socialistične Švice postali madžarsko predmestje? Kaj je obljubljal Milan Kučan, kam nas je odpeljal Janez Drnovšek in kako je vse skupaj zavozil Janez Janša? Kam so izginila najuspešnejša podjetja? Zakaj doživljamo politični razkol med mestom in podeželjem? Kako smo se vsemu slabemu navkljub vseeno zabavali? Odgovori na ta in druga vprašanja vas čakajo v zadnji ediciji trilogije ROJSTVO DRŽAVE.

ROJSTVO DRŽAVE (3. DEL): 30 LET

© MLADINA ZGODOVINA

KAZALO: