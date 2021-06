»Nehajte že enkrat z uporabo zgodovine kot projektom za večno politično preživetje«

IZJAVA DNEVA

"Ma dajte, nehajte že enkrat z uporabo zgodovine kot projektom za večno politično preživetje. Poglejte raje tukaj in zdaj. Tukaj in zdaj berem o tem, kako je prvi osamosvojitelj državnemu zboru predlagal za novega ministra za pravosodje osebo, ki so jo ovadili kriminalisti iz Murske Sobote zaradi kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Tukaj in zdaj vidim delavca, ki mi je poslal izvid psihiatra, v katerem ta zanj piše, da ne vidi izhoda, da je v ekstremni finančni stiski. Tukaj in zdaj vidim delavca, ki mi je včeraj poslal SMS: 'Po prejemu socialne pomoči mi je ostalo 15 evrov na računu.' Tukaj in zdaj prejmem elektronsko sporočilo delavke, ki se je poškodovala na delovnem mestu, prejemala izjemno nizko bolniško nadomestilo, zdaj pa še nižje invalidsko nadomestilo."

(Goran Lukić, Delavska svetovalnica, o tem, kako je realen politični proces slovenske osamosvojitve postal prozoren politični projekt; via Večer)