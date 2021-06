Janez Janša: Človek, ki je v slovenski politiki že 38 let, in nikoli ni bil le opazovalec

Le ena stranka nima notranje opozicije. In to je tudi edina stranka, ki bi si brez težav nadela ime svojega vodje – Janeza Janše

Janez Janša

© Borut Krajnc

"Politična kariera Janeza Janše je ena najdaljših v Sloveniji, pri čemer ne merimo zgolj na obdobje samostojne države, ampak kar slovenske zgodovine. V politiko je vstopil, takrat še v okviru socialistične republike Slovenije, že leta 1982 kot mladinski politik. In nikoli ni bil le opazovalec: bil je minister za obrambo v štirih vladah in trikrat mu je uspelo prevzeti mesto predsednika vlade – je tisti slovenski politik, ki je sedel v največ različnih vladah in ki je imel v njih tudi največ posamičnih funkcij," je v posebni številki Mladine ROJSTVO DRŽAVE (3. DEL), ki je že na voljo pri prodajalcih časopisov in v naši spletni trgovini, med drugim zapisal Grega Repovž.

"Dolgoletni predsednik države Josip Broz Tito je ravno umrl, Jugoslavija je bila dejstvo, Janez Janša pa je kot dejaven in zvedav mladenič, ki se je želel družbeno angažirati, to počel na enega redkih mogočih načinov: postal je član Komunistične partije."



Grega Repovž,

urednik Mladine

"Ob pogledu na to dolgo kariero ne moremo mimo vprašanja, ali si je na začetku politične poti Janša res želel spremembo političnega sistema. V slovenskem političnem prostoru je danes samo ena stranka, v kateri je prvi pogoj, da lahko nekdo zasede javno funkcijo, politična pripadnost tej stranki. Le ena stranka ima himno, le ena objavlja knjige svojega vodje. Le ena stranka ima svoje časopise, televizije in svoje novinarje. Le ena stranka je tako jasno in trdo hierarhično organizirana, kot so bile nekdaj komunistične partije, le ena ima volitve predsednika le zaradi vtisa, le ena politična stranka drugačno politično mnenje razume kot nasprotovanje politični ureditvi in državi. In le ena stranka je stranka enega človeka, ki po svojih potrebah oblikuje ostale organe stranke. Le ena stranka nima notranje opozicije. In to je tudi edina stranka, ki bi si brez težav nadela ime svojega vodje – Janeza Janše," je še zapisal Repovž.

