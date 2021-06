»Mediji so za vladajoče politike propagandni stroji, tovarne zlobe in orodja za diskreditacije«

IZJAVA DNEVA

"Naj vas ne zavede zadnji pogovor Janeza Janše na nacionalki, ko se je spet za nekaj trenutkov prelevil v božje jagnje, ki med nas prinaša le srečo, spravo, toleranco in ljubezen. Ne pozabite, kaj nam je v bistvu sporočil. Poenostavljeno se je v eni kratki intervenciji slišalo naslednje: gre za svobodo govora in ne za svobodo medijev. To moramo ločiti. Mi se borimo za svobodo govora. Gre za absolutno svobodo. Nič groznega na prvo slišanje, pa še kako na drugi razmislek. Šef nam je sporočil, da je svoboda govora sveta, skratka, da lahko vsak politik blekne, kar hoče, tvitne, kar hoče, užali, kogar hoče, napade vsakogar, ki mu ni blizu, in se zlaže, kadar koli se hoče. Svoboda medijev pa ni samoumevna, saj je zamejena velikokrat prav s temi politiki, ki si medije podrejajo, medije upravljajo, medije prodajajo, z mediji barantajo in z mediji izsiljujejo. Mediji so za njih navadni propagandni stroji, tovarne zlobe in orodja za diskreditacije."

(Kolumnist Leon Magdalenc o intervjuju z Janezom Janšo na nacionalki, kjer je dejal, da gre za svobodo govora in ne za svobodo medijev; via Dnevnik)