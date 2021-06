Pahor: »Enotnost glede osamosvojitve ni padla z neba«

IZJAVA DNEVA

"Enotnost glede osamosvojitve ni padla z neba. Bila je rezultat sodelovanja. Bila je posledica zavedanja, da enotni obstanemo, razdeljeni pa propademo. Danes ni nič drugače. Razlike so. Gre za to, ali jih želimo in zmoremo s sodelovanjem presegati v prid naše boljše prihodnosti. Pred 30 leti smo se ob vseh mogočih nasprotjih naposled zedinili glede ustanovitve naše države. Vedno je bilo in vedno bo mogoče najti skupno pot, če se jo le zares skupaj išče."

(Predsednik republike Borut Pahor v slavnostnem govoru na osrednji državni proslavi ob 30. letnici osamosvojitve Slovenije)